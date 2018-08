Dresden

Die Dresden Monarchs haben die Play-offs sicher und auch mit dem angestrebten Heimrecht sieht es gut aus, denn der Tabellenzweite der 1. Football-Bundesliga Nord konnte am Sonntag ein hochdramatisches Verfolgerduell gegen die Berlin Rebels mit 20:18 gewinnen. Vor 2900 Fans im Heinz-Steyer-Stadion sahen die ohne den verletzten Kapitän William James angetretenen Spieler von Trainer Ulrich Däuber lange wie der sichere Sieger aus, denn sie führten nach drei Vierteln deutlich mit 17:3. Aber dann wurde es auf dem Rasen noch einmal richtig spannend, lief es vielen Fans trotz hochsommerlicher Temperaturen plötzlich eiskalt den Rücken runter.

Zwar hatten die Gäste im ersten Viertel den besseren Start und machten durch ein Fieldgoal durch Philipp Andersen die ersten Punkte, doch Florian Finke glich Sekunden vor Ende des Abschnitts mit dem ersten Fieldgoal der Dresdner zum 3:3 aus. Im zweiten Viertel bediente Monarchs-Quarterback Trenton Norvell Mitchell Paige mit einem kurzen Pass und der erzielte den ersten Touchdown der Partie, den Finke mit dem Zusatzkick veredelte. So ging es mit einer 10:3-Führung in die Halbzeitpause.

Nach Wiederbeginn war es wieder Norvell, der einen guten Pass anbrachte – diesmal über neun Yard auf Chris Genau, der das 16:3 besorgte. Finke, die Zuverlässigkeit in Person, sicherte den Extrapunkt – und die Fans wähnten ihr Team schon weit auf der Siegerstraße. Doch ein Spaziergang wurde das letzte Viertel keineswegs. Im Gegenteil, es wurde noch richtig brenzlig, denn die Gastgeber zeigten jetzt Nerven. So ließen sie zwei Touchdowns der Berliner zu, die dann mit einem 25-Yard-Fieldgoal durch Andersen keine zwei Minuten vor dem Ende sogar mit 18:17 in Front gingen. Den Fans stockte der Atem, aber vier Sekunden vor Schluss verschaffte ihnen Finke mit einem Fieldgoal zum 20:18 noch die ersehnte Erlösung.

„Wir haben an das geglaubt, was wir machen wollten – und das hat auch geklappt“, freute sich Trainer Ulrich Däuber über den Sieg. Er konnte es mit dem glücklichen Ausgang verschmerzen, dass sein Team schon mit einem Bein auf der Verliererstraße gewesen war: „Wir haben den Berlinern ein, zweimal die Chance gegeben, ins Spiel zurückzukommen. Eigentlich hätte es klarer für uns ausgehen müssen.“ Seinem Kicker, der diesmal der Held des Tages war, gratulierte der Coach. Er wollte Florian Finke aber auch nicht über Gebühr herausheben: „Er hat seinen Job gemacht.“

Von Jochen Leimert