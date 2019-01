Dresden

Nach vielen Monaten Krankheits- und Verletzungspause ist DSC-Dreispringerin Jenny Elbe ein gutes Comeback gelungen. Die 28-jährige mehrfache deutsche Meisterin gewann bei den Sachsenmeisterschaften in Chemnitz die Konkurrenz in ihrer Spezialdisziplin mit 13,70 m. „Für den Start war das okay. Es gibt aber noch viel Arbeit, vor allem beim Anlauf“, meinte sie. Zur Norm für die Hallen-EM Anfang März in Glasgow fehlen derzeit noch 15 Zentimeter.

Jubeln konnte in Chemnitz DSC-Gefährte Jonas Wagner. Der Hochspringer sicherte sich mit neuer persönlicher Bestleistung von 2,20 m Gold und zugleich die Norm für die U23-EM im Sommer. Vereins- und Trainingsgefährte Bastian Rudolph erkämpfte mit 2,13 m Silber und damit hat der Schützling von Trainer Jörg Elbe DM-Norm in der Tasche. Insgesamt sicherte sich der DSC bei diesen Titelkämpfen 15 Mal Gold. So gingen unter anderen die Titel über 800 m bei den Frauen an Celine Noack und bei den Männern an Karl Bebendorf, über 400 m siegte Jan Riedel.

Von ah