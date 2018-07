Bad Harzburg/Dresden

Die Dresdner Trainerin Claudia Barsig war mit ihren Schützlingen bei der Galopp-Woche in Bad Harzburg sehr erfolgreich. Am vergangenen Wochenende landete die 48-Jährige gleich drei Siege und weitere gute Platzierungen. Den ersten Sieg erkämpfte am Freitag Mind Juggler unter Michael Cadeddu. Der vierjährige Wallach befindet sich auch im Besitz der Trainerin. Am gleichen Tag konnte sie sich zudem über den dritten Platz der dreijährigen Stute Havana Heart mit Maxim Pecheur im Sattel freuen. Einen Tag später galoppierte der achtjährige Wallach El Donno im Amateurrennen unter Olga Laznovska zum Sieg. Bismarck The Flyer komplettierte mit einem zweiten Rang das gute Abschneiden. Für den dritten Erfolg sorgte am Sonntag dann der vierjährige Hengst So Brave mit Stephen Hellyn im Sattel. Für Claudia Barsig war dies der siebente Saisontreffer. Der dreijährige Wallach Good Bye hatte zuvor schon mit einem vierten Platz die gute Stallform unter Beweis gestellt. Barsigs Seidnitzer Kollege Stefan Richter verbuchte am Sonntag zudem einen zweiten Platz von Palace King, der von Alexander Pietsch geritten wurde.

Von Astrid Hofmann