Melbourne/Dresden

Die Spielerinnen vom TC Blau-Weiß Blasewitz sind mit einem überragenden Erfolg in die Qualifikation der Australian Open in Melbourne gestartet. Vom Quartett beendete ein Trio die erste Runde siegreich. Den klarsten Erfolg feierte dabei die 22-jährige Russin Varvara Flink, die in dieser Saison erstmals für den Erstligaaufsteiger spielt. Die vorjährige Leipzig-Open-Siegerin fertigte die 28-jährige Italienerin Anastasia Grymalska nach nur einer guten Stunde mit 6:1, 6:3 ab.

Durch ein Wechselbad der Gefühle ging die 24-jährige Tschechin Tereza Smitkova, die bereits die dritte Saison zum festen Stamm im Waldpark gehört. Gegen die ein Jahr jüngere Japanerin Ayano Shimizu vergab sie im zweiten Satz bei einer 5:3-Führung zwei Matchbälle und geriet sogar 5:6 in Rückstand. Die Blasewitzerin gewann nach eindreiviertel Stunden mit 7:6 (9:7), 7:6 (8:6).

Mit der ebenfalls 24-jährigen Tereza Martincova zog eine weitere in diesem Jahr wieder für Blasewitz spielende Tschechin mit dem 6:1, 1:6, 6:3-Sieg gegen die ein Jahr jüngere Chinesin Fang Ying Xun in die zweite Quali-Runde ein. Welch Riesenerfolg damit das Trio von Blau-Weiß Blasewitz errang, wird auch dadurch deutlich, dass mit Anna Zaja (TEC Waldau Stuttgart) und Antonia Lottner (Rot-Blau Regensburg) nur zwei Deutsche die erste Quali-Runde in Melbourne überstanden.

Dagegen schieden mit der Wimbledon-Finalistin von 2013 Sabine Lisicki (Rüppurr Karlsruhe) und Carina Witthöft (Club an der Alster Hamburg) zwei sehr bekannte deutsche Spielerinnen gleich zum Auftakt aus. Als einzige Blasewitzerin verlor die neu hinzugekommene 25-jährige Tschechin Denisa Allertova mit 3:6, 3:6 gegen die Spanierin Paula Badosa-Gibert.

Von Rolf Becker