Blasewitzer Damen peilen Vizetitel an

Dresden. Am Wochenende schließt die Hallentennis-Oberliga der Damen die Punktspielsaison 2017/18 mit Ausnahme eines Nachholespiels ab. Auf jeden Fall steht am späten Sonnabendabend der neue Meister definitiv fest. Seit es diese höchste Tennis-Spielklasse in der Halle gibt, das ist seit dem Winter 2011/12 der Fall, holte bei den Damen stets Blau-Weiß Blasewitz den Titel. Insgesamt also schon sechs Mal in Folge. Das wird sich diesmal auf jeden Fall ändern, denn das Team aus dem Waldpark musste schon zwei Niederlagen einstecken.

Das wiederum kommt deshalb nicht überraschend, weil die Blasewitzerinnen bisher keins ihrer fünf Spiele in bester Besetzung bestreiten konnten. Sachsens Freiluft-Landesmeisterin Emily Welker zog sich schon im letzten November bei einem deutschen Ranglistenturnier in Hessen eine schwere Fußverletzung zu und konnte in keinem Punktspiel eingesetzt werden. Auch Lina Lächler fiel wegen Krankheit oder Verletzung dreimal aus.

So wäre es schon ein Erfolg, wenn die Blasewitzerinnen noch Vizemeister werden. Aktuell nehmen sie mit 6:4 Punkten nur Platz drei ein. Morgigen Sonnabend kommt es ab 18 Uhr in der Blasewitzer Heimhalle in der Hepkestraße nun gegen VTC Reichenbach zu einem echten Endspiel um den zweiten Platz. In das geht der Gast aus dem Vogtland als Tabellenzweiter mit 8:2 Punkten mit der besseren Ausgangsposition. Blasewitz (6:4) braucht einen hohen Sieg, um noch an Reichenbach vorbeizuziehen. Bei einer Niederlage könnte Blasewitz sogar noch auf den vierten Platz abrutschen. Das wäre dann der Fall, wenn Bad Weißer Hirsch in einer Woche das Nachholespiel gegen den Leipziger SC 1901 gewinnt. Indes stehen die Damen von RC Sport Leipzig vor dem ersten Titelgewinn in der Halle.

Von Rolf Becker