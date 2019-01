Altenberg

Wenn an diesem Freitag auf der Tribüne im Zielbereich der Altenberger Rennschlitten- und Bobbahn die Fangemeinde in orangefarbenen Shirts ausflippt, dann hat Skeleton-Ass Axel Jungk ein gutes Rennen abgeliefert. Beim Heim-Weltcup im Kohlgrund will der 27-jährige Wahl-Dresdner, der für Oberbärenburg startet, auf jeden Fall aufs Podest fahren. Und wie in jedem Jahr, so hat sich auch diesmal sein ganz persönlicher Fan-Club mit rund 120 Leuten angekündigt und wird den Olympia-Siebenten nach Kräften anfeuern.

„Der Weltcup auf der Heimbahn ist für mich immer ein großes Highlight. Darauf freue ich mich immer am meisten, weil es eine besondere Atmosphäre ist, wenn so viele Menschen extra für mich kommen“, so der gebürtige Zschopauer, der kurz vor Weihnachten im Kohlgrund auch Deutscher Meister wurde. Es scheint also so, dass der Vizeweltmeister von 2017 seine Probleme im Omega jetzt in den Griff bekommen hat. Letztes Jahr patzte er an dieser Stelle und belegte beim Weltcup nur Rang acht. „In diesem Jahr will ich es entspannter angehen, auch wenn ich mir daheim natürlich immer selbst Druck mache und zeigen möchte, was ich drauf habe“, meint er. Bei den deutschen Meisterschaften habe er im zweiten Lauf eine richtig gute Startzeit hingelegt. „Wenn ich das am Freitag zweimal hinbekomme, ist viel möglich“, zeigt sich Jungk zuversichtlich. Immerhin hatte er nach Platz acht beim ersten Weltcup in Sigulda beim zweiten Saison-Event in Winterberg hinter dem Russen Alexander Tretjakov Platz zwei erreicht. Das gab Selbstvertrauen.

Seine Oberbärenburger Vereinsgefährtin Susanne Kreher muss dagegen ihr Weltcup-Debüt verschieben. Nachdem sie sich zuletzt mit gesundheitlichen Problemen geplagt hatte und deshalb nach der Selektion keine zufriedenstellenden Leistungsnachweise mehr bringen konnte, schickte sie der neue Bundestrainer Dirk Matschenz erst einmal zu den ICC-Rennen nach Übersee. Dafür gehört die deutsche Meisterin Tina Hermann ( Königssee) beim Weltcup im Erzgebirge zu den Favoritinnen. Die Ex-Weltmeisterin feierte vor Weihnachten an gleicher Stelle DM-Gold und sagt: „ Altenberg gehört zu meinen Lieblingsbahnen.“

Von Astrid Hofmann