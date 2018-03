Es wurde zwar noch einmal spannend, doch die Wende in den Pre-Play-offs gelang den Spielern von Trainer Franz Steer am Freitagabend in Heilbronn nicht mehr. Bei den Falken verloren die Dresdner Cracks mit 3:4 und sind nun ausgeschieden. Das erste Spiel hatten sie zu Hause schon mit 1:3 gegen ihren Angstgegner abgegeben.