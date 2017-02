Semperopernball 2017

Eine rauschende Ballnacht wird am Freitagabend nicht nur in der Semperoper gefeiert. Damit die rund 15 000 erwarteten Gäste am Abend des Balls auch vor der Oper am Theater im Dreivierteltakt tanzen können, wurde der Platz am Donnerstagmorgen zunächst von den schmelzenden Schneemassen befreit.