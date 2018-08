Rostock

Kinder machen einen Urlaub oft teurer, vor allem bei einer Flugreise mit der ganzen Familie. Andererseits gibt es für die Kleinen auch Vergünstigungen. Das gilt auch auf Kreuzfahrten.

Was zahlen Kinder in welchem Alter? Wie viele Vollzahler sind Bedingung? Gibt es Tarife für Singles mit Kind? Eine Übersicht der wichtigsten Reedereien:

Aida Cruises

Bei Aida reisen Kinder unter 2 Jahren kostenlos mit. Kinder von 2 bis 15 Jahren sind laut Reederei umsonst oder zu günstigen Festpreisen in der Kabine der Eltern mit dabei. Die Höhe des Preises richtet sich nach Reisedauer und Saisonzeit. Bei Buchung eines dritten oder vierten Zusatzbettes in der Kabine bei einer Reise ab 14 Tagen und in der teuersten Saison liegt der Höchstpreis für ein Kind bei 400 Euro. Familienfreundliche Kinderflugpreise gibt es zudem bei den Tarifen "Aida Premium" und "Aida Vario".

In Familienkabinen mit Verbindungstüren erhalten Kinder (2 bis 15 Jahre) in der eigenen Kabine 35 Prozent Ermäßigung. Für Jugendliche von 16 bis 24 Jahren sind es 25 Prozent. Die Buchung ist ab einem voll zahlenden Erwachsenen pro Kabine möglich.

Tui Cruises

Kinder bis 2 Jahre reisen bei Tui Cruises - wie bei Aida - kostenlos auf der Kabine mit. Kinder im Alter von 2 bis 14 Jahren zahlen in der Kabine der erwachsenden Mitreisenden seit der Sommersaison 2018 einen Kinderbasispreis von 40 bis 210 Euro. Der genaue Betrag hängt vom Reisezeitraum und der Länge der Reise ab.

Alleinreisende zahlen grundsätzlich einen Einzelkabinenaufschlag (je nach Reise unterschiedlich). Auch hier gilt die Regel, dass Babys kostenfrei mitfahren. Ab dem dritten Bett in der Kabine gilt für Kinder zwischen 2 und 14 Jahre der Kinderbasispreis. Wenn Eltern für ihre Kinder eine eigene Kabine buchen, greift eine Kinderermäßigung: 20 oder 25 Prozent je nach Reisedauer und Zielgebiet.

MSC Cruises

Bei MSC reisen Kinder unter 2 Jahren ebenfalls umsonst. Kinder bis einschließlich 17 Jahre reisen je nach Route und Verfügbarkeit frei oder zum Kinderfestpreis - dies gilt jedoch nur bei der Unterbringung von zwei Kindern mit zwei voll zahlenden Erwachsenen in derselben Kabine.

Der Tarif "All in One" bietet Sonderpreise für alleinreisende Eltern mit Kind: Bei Unterbringung in einer Kabine bezahlt ein Erwachsener den aktuell verfügbaren Reisepreis, das erste Kind (bis einschließlich 17 Jahre) zahlt 60 Prozent des aktuell verfügbaren Erwachsenenpreises, jedes weitere Kind den Kinderfestpreis.

Die Rabatte für Kinder gelten nicht auf sogenannten Grand Tours, Voyagers-Selection-Reisen, in Familienkabinen und auf der MSC World Cruise. Festpreise für Kinder von 2 bis unter 12 starten laut MSC Cruises bei 99 Euro im Frühbuchertarif. Von 12 bis einschließlich 17 Jahren reisen Kinder ab 249 Euro mit.

Costa Kreuzfahrten

Beim italienischen Kreuzfahrtunternehmen Costa reisen Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr in der Kabine ihrer Eltern oder Großeltern in der Kabine kostenlos mit, im dritten und vierten Oberbett. Die Gratis-Reise für Kinder und Jugendliche gilt generell auf allen Routen und Schiffen, nur nicht auf den Weltreisen und an wenigen Terminen in der Hochsaison.

Beim Tarif "Happy Family Comfort" gibt es zusätzlich eine separate Innenkabine für die Hälfte des Katalogpreises. Bedeutet: Falls die Eltern oder Kinder nicht zu viert eine Kabine teilen möchten, bei der die Kinder in den Oberbetten kostenlos wären, können sie eine zusätzliche Innenkabine für zwei Kinder buchen. Bedingung für das Angebot sind zwei Vollzahler. Wenn sich ein Single mit dem Kind eine Kabine teilt, zahlt der Erwachsene den normalen Katalogpreis und das Kind (bis einschließlich 17 Jahre) 50 Prozent des Reisepreises - immer nach Verfügbarkeit.

Norwegian Cruise Line

Bei Norwegian Cruise Line (NCL) werden auf allen Schiffen und Routen Kinderpreise angeboten. Wie stark der Reisepreis für Kinder reduziert ist, hängt laut Reederei zum einen von der jeweiligen Kreuzfahrt und zum anderen vom Alter der Kinder ab. Es wird zwischen Kleinkindern (0 bis 1 Jahr) und Kindern (2 bis 17 Jahre) unterschieden.

Der reduzierte Preis greift dann, wenn die Kinder als Gast 3 und/oder 4 gebucht werden. Bei NCL gibt es aktuell keine speziellen Tarife für Alleinreisende mit Kind. Die jeweiligen Preisrabatte fallen je nach Route und Zeitraum sehr unterschiedlich aus.

dpa