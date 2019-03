Reisereporter Tourismus - Neuer Rundwanderweg durch die Tessiner Alpen Über Alpenpässe und an klaren Bergseen vorbei: Wer eine Hüttenwanderung machen möchte, kann sich den neuen Rundwanderweg "Trekking dei laghetti alpini" vornehmen. Er führt durch die atemberaubende Gebirgslandschaft im schweizerischen Tessin.

Unterwegs in den Tessiner Alpen: Wanderer, die zum «Trekking dei laghetti alpini» aufbrechen, kommen an vielen Seen wie hier dem Lago di Robiei vorbei. Quelle: Remy Steinegger/Ticino Turismo