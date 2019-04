Dubai

Das geplante höchste Riesenrad der Welt in Dubai soll vor der Weltausstellung Expo 2020 in dem Emirat den Betrieb aufnehmen. Das kündigte Dubai Tourism an. Das Fahrgeschäft

Ain Dubai soll den Angaben zufolge mehr als 250 Meter hoch werden.

Das derzeit höchste Riesenrad befindet sich in den USA: The High Roller in Las Vegas misst 167 Meter. In New York war lange Zeit ein rund 190 Meter hohes Riesenrad auf Staten Island geplant gewesen. Das Projekt wurde jedoch im Oktober 2018 aufgegeben.

Eineinhalb Jahre vor Beginn der Weltausstellung Expo 2020 haben die Veranstalter jetzt die Ticketpreise bekanntgegeben. Das Tagesticket werde 120 Dirham (rund 29 Euro) kosten, außerdem werde es einen Drei-Tage-Pass für 260 Dirham (63 Euro) geben. Dieser kann laut Veranstalter an drei beliebigen Tagen während der Expo genutzt werden. Kinder von 5 Jahren oder jünger sowie Menschen im Alter über 65 zahlen keinen Eintritt. Jugendliche bis 17 und Studenten bekommen 50 Prozent Rabatt. Die Weltausstellung in Dubai dauert vom 20. Oktober 2020 bis zum 10. April 2021.

Reisepakete mit Tages- oder Drei-Tage-Pass sollen den Angaben zufolge vom Mai 2019 an von autorisierten Reiseverkäufern angeboten werden. Der Ticketverkauf für die allgemeine Öffentlichkeit soll erst im April 2020 beginnen. Besucher sollen aber schon im vierten Quartal 2019 Monats- und Saisonpässe bei der Expo selbst bekommen können.

Das Expo-Gelände befindet sich in Nachbarschaft des Al Maktoum International Airport. Dubai rechnet mit 25 Millionen Besuchern, davon 70 Prozent von außerhalb der Emirate. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind das erste arabische Land, in dem eine Weltausstellung stattfindet.

dpa