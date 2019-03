Meißen

Vom 16. bis 30. Juni dieses Jahres ist die Albrechtsburg Meißen wieder die Kulisse für Theater, Konzerte und Komik. Zum fünften Mal finden im Burghof die Neuen Burgfestspiele statt. 14 Veranstaltungen bietet das diesjährige Programm. „Neben der erfolgreichen Inszenierung „Jedermann – Das Sterben des reichen Mannes“ aus den letzten Spielzeiten, steht in diesem Jahr die Liebesrevue „Däschdlmäschdl auf Sächsisch“ im Mittelpunkt des Interesses“, teilten die Festspielgemeinschaft, bestehend aus dem Theater, der Albrechtsburg, dem Hochstift und der Sächsischen Winzergenossenschaft Meißen sowie den Landesbühnen Sachsen und der Meissen Tourist, mit. Der Kartenvorverkauf läuft bereits.

Bis auf das Eröffnungskonzert der Elblandphilharmonie gemeinsam mit den Domchören aus Meißen und Naumburg (Sonntag, 16. Juni, 18 Uhr) sowie dem Konzert des Thomanerchores Leipzig (Freitag, 28, Juni 19.30 Uhr), die beide im Dom erklingen, handelt es sich ausschließlich um Open-Air-Veranstaltungen. Dreimal (Donnerstag, 20. Juni, Freitag, 21. Juni, und Sonnabend, 22. Juni, jeweils um 20 Uhr) kommt erneut die Bühnenadaption der Mittelalter-Saga „Das Geheimnis der Hebamme“ von Schriftstellerin Sabine Ebert durch die Landesbühnen Sachsen zur Aufführung. Die Zuschauer gehen mit der Protagonistin, der jungen Hebamme und Heilerin Marthe, auf eine abenteuerliche Reise in die Mark Meißen zu Beginn des 12. Jahrhunderts.

Schon zu einer festen Institution der Neuen Burgfestspiele hat sich das Stück von Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ entwickelt. Die Inszenierung der Landesbühnen Sachsen mit Tom Quaas in der Hauptrolle und Amateurgruppen des Theaters Meißen ist in diesem Jahr zweimal im Burghof zu erleben (Donnerstag, 27. Juni, und Sonnabend, 29. Juni, jeweils um 20.30 Uhr).

Zu einem „Däschdlmäschdl auf Sächsisch“ lädt Tom Pauls am Montag, 24. Juni, um 20.30 Uhr ein. In dieser turbulenten Revue ergründet der bekannte Mime das Liebesleben von August dem Starken, zu dem nicht nur Gräfin Cosel gehörte. Schon als Prinz bereiste der spätere Kurfürst halb Europa und verzückte den Hochadel von Paris oder Venedig. An Augusts Seite schlüpft Beate Laaß in alle weiblichen Rollen dieser musikalischen Komödie. Neu arrangierte Schlager und Popsongs versetzen die Barockgesellschaft leichtfüßig ins Heute.

Ausklingen lassen die diesjährigen Neuen Burgfestspiele die Elbland Philharmonie Sachsen. Zum Abschlusskonzert (Sonntag, 30. Juni, um 18 Uhr) spielt das Orchester unter der Leitung von Chefdirigent Ekkehard Klemm bekannte Werke der Filmmusik von Star Trek bis James Bond sowie der legendären Filmreihe „Die Olsenbande“.

Kartenpreise und Vorverkaufsstellen Premiumkarte: 50 Euro Kategorie 1: 32, ermäßigt 28 Euro Kategorie 2: 28, ermäßigt 24 Euro Kinder und Schüler: 10 Euro Freier Eintritt für Kinder unter 6 Jahren Vorverkaufsstellen: Theater Meißen (Tel.: 03521/41 55 11, E-Mail: kartenservice@theater-meissen.de); Landesbühnen Sachsen GmbH, (Tel.: 0351/89 54 214, E-Mail: kasse@landesbuehnen-sachsen.de); Touristinformation Meißen, (Tel.: 03521/41 94 0, E-Mail: tourismus@stadt-meissen.de)

Von Silvio Kuhnert