Radebeul

Dmytro sei der Beste – das sagen die Wonneproppen der Kita „Thomas Müntzer“ in Radebeul. „Na klar, wenn man Süßigkeiten mitbringt“, nennt Dmytro Sharavara mit einem Schmunzeln den vermeintlichen Grund, warum die rund 70 Mädchen und Jungen ihn so toll finden. Seit über zwölf Monaten leistet der 24-jährige Ukrainer einen Freiwilligen Dienst in der Einrichtung. Und aus seiner Heimatstadt Obuchiv, die rund 35 Kilometer von der ukrainischen Hauptstadt Kiew entfernt liegt und seit 1999 eine Städtepartnerschaft mit der Lößnitzstadt unterhält, hat er ukrainische Gummibärchen mitgebracht. Diese Bären würden besser schmecken als die Fruchtgummis der bekanntesten deutschen Marke. „Das meinen die Kinder“, so Sharavara.

Süßigkeiten sind bei Weitem nicht der einzige Grund, warum ihn die Kleinen in ihr Herz geschlossen haben. „Es ist halt ein Unterschied, ob ein junger Mann mit den Kindern Fußball spielt oder eine Frau“, sagen übereinstimmend die Erzieherinnen. Und Sharavara zeigt den jungen Kickern nicht nur Tricks am Ball, sondern er spielt mit ihnen auch Fangen und Verstecken.

Um ein halbes Jahr hat er seinen im Sommer 2017 begonnen Freiwilligen Dienst verlängert. Danach ist eigentlich Schluss. Denn eine weitere Fristverlängerung ist nicht möglich. Doch Sharavara kann sich ein Berufsleben ohne Kinder nicht mehr vorstellen. Einen Hochschulabschluss in Logistik und Transportwesen hat der Ukrainer bereits in der Tasche. Das Studium in Kiew begann er mehr auf Wunsch seiner Eltern. Sharavara hat jedoch schnell bemerkt, dass dies nicht seine Berufung ist. Daher möchte er nun eine Ausbildung zum Erzieher in Sachsen – am liebsten in Radebeul – absolvieren. Beim Auffrischen und Verbessern seinr Deutschkenntnisse haben ihn die Kinder in den zurückliegenden Monaten viel geholfen. Was ihm aber noch fehlt, sind die für einen Ausbildungsbeginn in Deutschland erforderlichen Zertifikate. Sie möchte er mit dem gezielten Besuch von Deutschkursen bis zum Ende seines Freiwilligen Dienstes nachholen.

Seit zehn Jahren gibt es diesen Austausch zwischen den beiden Partnerstädten. Sachsen gehen in die Ukraine und Ukrainer kommen ins Elbtal. Rund 20 junge Menschen haben an dem Programm bislang teilgenommen. Und Sharavara ist nicht der erste, der danach einen Beruf im sozialen Bereich erlernt.

Rund 13 Kilogramm hat er als Erzieher abgenommen. „Bekommst Du in Deutschland nicht genug zu Essen?“, hat ihn schon ganz besorgt seine Oma gefragt. Dass die Kilos purzelten, liegt an dem vielen Sport, den er treibt – zum einen in seiner Freizeit und zum anderen beim Toben mit den Kindern in der Kita.

Von Silvio Kuhnert