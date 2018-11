Pirna

Am 17. November berichten die Globetrotter Walter Költsch und Peter Schröder in der Herderhalle, Rudolf-Renner-Straße 41C, von ihrer Reise mit Seekajak und Fahrrad durch Norwegen und Schweden. Sie vermitteln den Besuchern das Erlebnis von Aktivität, Wagnis und atemberaubender Natur zu Wasser und zu Lande. Kartenbestellungen sind unter Tel.: 03501/ 556 446 oder per E-Mail unter touristservice@pirna.de möglich. Der Preis beläuft sich auf 12€ , an der Abendkasse 14€. Einlass ist 19 Uhr, der Beginn um 20 Uhr.

Für Nutzer der +Card ist diese Veranstaltung kostenfrei.

Von Carolin Seyffert