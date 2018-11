Pirna

Am Montag, 12. November, 19 Uhr, findet im StadtMuseum Pirna, Klosterhof 2, die Auftaktveranstaltung zum Zeitzeugenprojekt „Kinderschicksale in Kriegs- und Nachkriegszeit“ anlässlich des 75. Jahrestags des Kriegsendes im Jahr 2020 statt. Der Historiker Dr. André Postert vom Hannah-Ahrendt-Institut der TU Dresden wird an diesem Abend im Kapitelsaal einführend über die Erlebnisse von Kindern im Zweiten Weltkrieg referieren. In seinem Vortrag wird er die Kindheiten in den Ländern Europas in den Fokus nehmen. Zudem widmet er sich der Fragestellung, welchen Umgang die Nachkriegssysteme mit den jeweiligen Kriegsmemoiren pflegten.

Die geplante Veranstaltungsreihe und Ausstellung im Jahr 2020 zeigt die Sichtweise von Zeitzeugen aus Pirna und dem Landkreis, interpretieren sie und stellt sie in historische Zusammenhang. Gezeigt werden Erinnerungsberichte und Zeugnisse der Zeit um 1939-1945 - Schriften, Fotos, Amateurfilmaufnahmen, Spielzeuge, Briefe sowie Tagebücher.

Einlass beginnt 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Carolin Seyffert