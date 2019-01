Radeberg

Es gab Zeiten der Not, da gab man Gold für Eisen, aber nach 1945 stand die Radeberger Brauerei vor dem Problem, dass eigentlich nichts mehr vorhanden war, geschweige denn Gold, womit man den Produktionsbetrieb aufrecht hätte halten können. Es fehlte an Kohle. Alle drei Lastkraftwegen waren defekt. Die Reserven an Bier waren aufgebraucht, weil der Sommer warm gewesen war und weil die russischen Soldaten ihrem Ruf als Säufer gerecht geworden waren. Engpässe gab es auch bei Fässern und Bierkästen. Erst nachdem der russische Stadtkommandant ein Pfand darauf einführte, besserte sich die Rückführquote bei den Besatzungstruppen. Dann gab es nicht genug Malz. Als Malz endlich da war, fehlte Hopfen.

Also verhandelte man mit der Landesfachschaft der Hopfenkaufleute im Brauwirtschaftsverband Bayern, das in der amerikanischen Besatzungszone lag. Die Bayern wollten im Gegenzug andere knappe und heiß begehrte Güter haben: Sacktuch, Jute, Draht für die Hopfenanpflanzungen, Düngemittel für die Pflanzen ... Und so wurden in Sachsens Brauereien alte Hopfensäcke beschlagnahmt.

Die Ausführungen Ludger Hillers zur Radeberger Exportbierbrauerei in der neuen Ausgabe der „ Radeberger Blätter zur Stadtgeschichte“ führen aber nicht nur in die Nachkriegszeit – der Autor nimmt die gesamte Historie der Brauerei zu DDR-Zeiten in den Blick. Radeberger Bier war ein Exportschlager, wobei man einen Satz wie „Speziell für die Bundesrepublik und Westberlin musste nach dem deutschen Reinheitsgebot eingebraut werden“ doch mit Verblüffung zur Kenntnis nimmt. Da fragt man sich doch instinktiv, was an Ingredienzen in dem Radeberger Bier enthalten war, das man in der DDR trinken konnte – sofern man an solches überhaupt ran kam. Hiller erinnert zudem an die Brauerei Hermann Börner und die Biergroßhandlung Ernst Hartmann & Sohn, denen das Schicksal nicht gnädig war.

Robotron sorgte für Kundschaft

Auch macht er einen Schlenker zum Gastgewerbe in Radeberg zwischen 1945 und 1989: Schon den Krieg hatte die Hälfte von einst 40 Gaststätten nicht überlebt. Im Radeberger Hof, dem ehemaligen Kaiserhof, entstand 1952 die erste HO-Gaststätte in Radeberg. 1964 betrieb die HO sechs Gaststätten, das Tanzcafé Rödereck galt damals als bester Gastronomiebetrieb. Der Ausbau des Rafena- und späteren Robotron-Werkes sorgte für Zuzug von Arbeitskräften und damit auch Kundschaft für die Radeberger Gastronomie. Unfreiwillig komisch ist das Fazit des Autors: Die Wirte seien meist bemüht gewesen, der ihnen übertragenen Verantwortung für die Versorgung der Bevölkerung gerecht zu werden – und diese dies mit recht häufigem Besuch belohnte. Die erzielten Bier- und Speiseumsätze würden das belegen. Nun ja, gelernte DDR-Bürger werden sich eingestehen, dass man im Sozialismus seine Kröten nicht zuletzt mangels Alternativen beim Konsum in einer Gaststätte „verprasste“.

Allen in allem hat die Arbeitsgruppe Stadtgeschichte wieder ein lesenswertes Heft kreiert. Es mag ein Vorgeschmack auf kulturelle Aktivitäten im 2019 anstehenden Jubiläumsjahr „800 Jahre Radeberg“ sein.

Ludger Hiller schildert übrigens in einem zweiten Aufsatz die Anfänge des Flugsports in Radeberg, wo sich sogar zwei verschiedene Jungfliegergruppen in den 1920er-Jahren entwickelten. Es kam zur Entwicklung der „Rödertaube“, ein 80 Kilogramm wiegendes und auf eine Tragfähigkeit von 175 Kilogramm kommendes Gleit- und Segelflugzeug.

Klare Worte in der „Aktuellen Kamera “

Klaus Schönfuß hat es erneut geschafft, eine weitere Radeberger Persönlichkeit in die regionale Geschichtsbetrachtung zurückzuholen, in diesem Fall Georg Kühne, der sich als „ Wetterfrosch“ und im Fernseh-Studio in Berlin-Adlershof immer vor der Aktuellen Kamera reinen Wein einschenkte, was das Wetter in der DDR anging. Geboren 1910 in Großokrilla, ging Kühne nach dem Umzug der Familie ab 1921 in Radeberg zur Schule und studierte dann später an der TH (heute TU) Dresden. Zunächst war Kühne Lehrer, schulte dann aber auf Meteorologe um.

Auch Ernst Braune wird gebührend gewürdigt. 1886 trat dieser in die SPD ein, die damals noch keinen Sektencharakter in Sachsen hatte. Im Jahr 1900 verlegte er seinen Wohnsitz von Dresden-Pieschen nach Radeberg und organisierte in der Dresdner Straße eine Konsumgenossenschaft, wie der Architekt Peter Schmutzler in seinem Aufsatz zur „Bauplanung und Realisierung der ,Ernst-Braune-Siedlung’ in Radeberg“ festhält. Sozialer Wohnungsbau war für den 1909 zum Stadtrat avancierten Braune laut Schmutzler „Herzenssache“, deshalb seien sowohl die „ Kohlrabi-Insel“ an der Schillerstraße als auch die „Ernst-Braune-Siedlung“ eng mit dessen Namen verbunden.

Zudem wird in der Publikation an die Drahtnagelfabrik am Schlossteich erinnert, die eine Vorreiterrolle hinsichtlich der Industrialisierung in Radeberg spielte. Darüber hinaus findet sich ein Beitrag des Anfang August diesen Jahres verstorbenen Wilfried Lumpe, dessen Beitrag zur Mühlengeschichte den markanten Titel „Mit Brecheisen und Planierraupe zum Verlust der Kleinwolmsdorfer Wassermühlen“ trägt.

Thema ist auch das „Grüne Band“, das sich entlang der Röder ziehen und auch versteckte Ufer zurück ins Stadtbild holen soll, so jedenfalls die Pläne der seit 2015 bestehenden Arbeitsgruppe „Grünes Radeberg“. Im Fokus der Darstellung von Peter Lunze und Bertram Greve steht in diesem Kontext auch der Volkspark Hüttertal, der nach einer Schenkung und Stiftung des Radeberger Fleischermeisters Kreyer und einer Planung des Radeberger Geometers Johannes Dietze als Vorhaben des 1887 gegründeten Radeberger Verschönerungsverein zwischen 1910 und 1914 realisiert wurde. Der Verschönerungsverein war, wie man erfährt, 1887 gegründet worden – in ihm manifestierte sich laut Lunze und Greve „vor allem das Bedürfnis des gebildeten, wohlhabenden Bürgertums der Stadt, in einer kulturellen, repräsentativen, vor allem auch gesunden Umgebung leben zu wollen“.

Einmal mehr ist den Autoren zudem das Kunststück gelungen, bemerkenswerte stadthistorische Fotografien aufzutreiben.

Die sechzehnte, 128 Seiten umfassende Ausgabe der Radeberger Blätter, die auch einen Jahresrückblick 2017 enthält, ist für 6 Euro erhältlich, u. a. in Schloss Klippenstein.

Von Christian Ruf