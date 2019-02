Radebeul

Die Weinbaugemeinschaft Radebeul-Zitzschewig lädt alle Interessenten zum alljährlichen Rebschnitt-Lehrgang ein. Er findet am kommenden Sonnabend in der Zeit von 10 bis 12 Uhr auf dem „Vetter-Weinberg“ (Am Talkenberger Hof), direkt an der Stadtgrenze zu Coswig, statt. Nach einem kurzen Vortrag zum richtigen Rebschnitt, erhalten die Besucher die Möglichkeit, unter fachlicher Anleitung, selbst einen Weinstock zu beschneiden. Eine eigene Gartenschere ist mitzubringen.

Das Team vom Weinkeller „Am Goldenen Wagen“ an der Radebeuler Spitzhaustreppe wird wieder alle Hobbywinzer und die, die es werden wollen, mit eigenem Winzer-Glühwein und einer deftigen Winzer-Kesselgulaschsuppe betreuen.

Von DNN