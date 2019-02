Pirna

Im Pirnaer Stadtmuseum, Klosterhof 2, öffnet am Donnerstag, 18 Uhr die neue Sonderausstellung „Willkommen an Bord – Elbeschifffahrt in der Sächsischen Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert“ ihre Pforten. Die Schau widmet sich ausgewählten Facetten aus 200 Jahren Schifffahrtsgeschichte. Christian Schmidt-Doll, Geschäftsführer der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna, wird die Ausstellung eröffnen – musikalisch begleitet vom Akkordeonisten Ruslan Kratschkowski.

Die Schifffahrt hat über Jahrhunderte hinweg die wirtschaftliche Entwicklung in der Sächsischen Schweiz geprägt. Um 1800 gab es von Pirna bis zur böhmischen Grenze in fast allen Orten am Elbufer Schiffseigner, die mit ihren Kähnen verschiedene Kaufmannsgüter, Getreide oder Obst transportierten. Auch die Fahrgastschifffahrt erlebte durch die aufkommende Dampfkraft zu jener Zeit einen rasanten Aufschwung: Im Jahr 1861 verfügte die Dampfschifffahrtsgesellschaft bereits über zwölf Schiffe, 1865 konnten über eine Million Passagiere befördert werden.

Das Konzept für die Sonderausstellung im Stadtmuseum wurde in Zusammenarbeit mit Schifffahrtsbegeisterten, Sammlern und Historikern erarbeitet. Besondere Exponate sind unter anderem Schiffsmodelle, die originale Dampfsteuermaschine des Personendampfers „Schmilka“ und die Fahne des Postaer Schiffervereins. Bis zum 2. Juni sind die Ausstellungsstücke täglich außer montags zu besichtigen. Der Eintritt beträgt 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Der Eintritt für die Eröffnung ist frei.

Von DNN