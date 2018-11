Radebeul

Auf der Dresdner Straße in Radebeul herrscht wieder freie Fahrt. Die Vollsperrung im Zuge des grundhaften Ausbaus des letzten unsanierten Abschnittes zwischen Wiesenstraße und Seestraße wurde im Laufe des gestrigen Freitags aufgehoben. In den nächsten Tagen erfolgen witterungsabhängig noch kleine Restarbeiten, wie Daniela Bollmann von der Zentralen Leitstelle im Rathaus mitteilte. Die Baukosten belaufen sich auf rund 596000 Euro Davon flossen 302000 Euro in den Straßenbau.

Das Bauvorhaben, das am 14. Mai dieses Jahres begann, umschrieb Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos) einmal mit der kurzen Formel: „Pflastersteine raus, Asphalt rein.“ Auf rund 210 Metern ließ die Lößnitzstadt Fahrbahn und Gehwege einschließlich der Kreuzungsbereiche Wiesenstraße und Seestraße grundhaft ausbauen. Im Zuge des Straßenbaus erneuerte die Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Radebeul + Coswig mbH (WAB R+C) den Mischwasserkanal sowie die Trinkwasserleitungen. Zudem erfolgte in Teilen die Erneuerung oder Neueinordnung von erdverlegten Stromleitungen der Enso sowie der Stadtwerke Ebtal (SWE). Der bestehende Querschnitt der Fahrbahn blieb unverändert, d.h., die Straße wurde weder aufgeweitet noch verengt. Die beiden Bushaltestellen im Baufeld wurden behindertengerecht gestaltet. Mit den Bauarbeiten hatte der Radebeuler Stadtrat die Firma Heinrich Lauber GmbH & Co. KG aus der Nachbarstadt Coswig beauftragt.

Von S.K.