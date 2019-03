Radebeul

Durch das Foyer des Elblandklinikums in Radebeul dröhnt das Geräusch eines Presslufthammers. Der Arbeiter, der mit dem Gerät eine Wand oder Fußboden malträtiert, ist nicht zu sehen. Trockenwände trennen seinen Arbeitsplatz vom Krankenhausbereich mit den Patienten. Während im Hauptgebäude ein weiterer Abschnitt des Umbaus des Krankenhauses begonnen hat, steht der Anbau vor der Fertigstellung.

Im April geht der neue Westflügel in Betrieb. Bevor Ärzte, Schwestern und Pfleger in der neuen Notfallaufnahme im Erdgeschoss sowie im Brustzentrum in den beiden Obergeschossen die Arbeit aufnehmen, können interessierte Besucher am Sonnabend, 16. März 2019, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr bei einem Tag der offenen Tür einen Blick in die Behandlungsräume und auf die moderne medizinische Technik und Gerätschaften werfen.

Am 25. November 2016 begann mit dem 1. Spatenstich das Bauvorhaben. Seitdem ist ein kompakter dreigeschossiger Gebäudeflügel entstanden. Er weist eine Gesamtfläche von 5664 Quadratmetern auf. Derzeit finden innen die letzten Installationsarbeiten statt und die Räume werden mit Mobiliar bestückt. Durch das Brustzentrum, die Senologie, in den Obergeschossen soll sich die Versorgungsqualität für Brustkrebspatientinnen spürbar verbessern. Außen beseitigen Bauarbeiter derweil die letzten Spuren der Großbaustelle, indem sie die Freiflächen neu gestalten. Sie legen einen Teich an und pflastern Wege. Rund zwölf Millionen Euro hat der Anbau gekostet.

Der Erweiterungsbau ist Teil einer 25 Millionen Euro umfassenden Großinvestition in den Radebeuler Krankenhausstandort. Die Arbeiten am neuen Westflügel bilden den ersten Bauabschnitt. Der zweite umfasst umfangreiche Umbauten im Hauptgebäude. Hinter der Trockenwand im Foyer entsteht derzeit eine neue Cafeteria. Zu den vier vorhandenen Operationssälen kommen zwei weitere hinzu. Alle Drei- werden zu Zweibettzimmern umgebaut. Im Jahr 2021 sollen alle Bauarbeiten im Klinikum abgeschlossen sein.

Am Tag der offenen Tür wird den Besuchern ein umfangreiches Programm geboten. Ab 10 Uhr stehen acht Vorträge auf dem Programm. Die Referenten stellen das Brustzentrum und die Notfallaufnahme vor und sprechen beispielsweise über Innovationen auf dem Gebiet der plastischen und rekonstruktiven Brustchirurgie. Bei Führungen von 10 bis 10.50 Uhr werden unter anderem der OP der Notfallaufnahme, der Schockraum und die Radiologie vorgestellt.

Von Silvio Kuhnert