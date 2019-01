Weinböhla

Mit Abstand ist Weinböhla weiterhin die einwohnerstärkste Gemeinde im Landkreis Meißen. 10563 Weinböhlaer waren in der Einwohnerstatistik der Verwaltung zum Jahresende 2018 verzeichnet, wie Bürgermeister Siegfried Zenker ( CDU) auf dem 20. Neujahrstreffen am Sonntag informierte. Damit verstätige sich die positive Einwohnerentwicklung.

Zu den bedeutsamsten Investitionsvorhaben zählt im neuen wie bereits im vorigen Jahr der Erweiterungsbau an der Grundschule. Das 1,6 Millionen Euro teure Projekt soll in 2019 fertiggestellt werden. Da die Raumkapazitäten im Schulhaus erschöpft sind, genießt diese Investition die höchste Priorität und wurde dem Umbau der „Tenne“ zur Fahrraderlebniswelt vorgezogen. Aber auch dieses Bauvorhaben steht in den Startlöchern. Sowohl der erhoffte Zuschuss von 1,1 Millionen Euro als auch die Baugenehmigung liegen vor. Im kommenden Frühjahr sollen die Umbauarbeiten beginnen.

Bürokratische Vorgaben schränken laut Zenker die rasche Umsetzung von Projekten immer mehr ein. Die Zahl der Bauvorschriften habe sich innerhalb von fünf Jahren von 5000 auf 20000 erhöht. Angesichts dieser Entwicklung, warf Zenker die kritische Frage auf: „Wird es in Zukunft wirklich den Mut geben, all diese Vorschriften konsequent auf den Prüfstand zu stellen, oder wird Bürokratie wie bisher auch künftig gewinnen und damit die Handlungsfähigkeit von Kommunen weiter einengen?“

Von Silvio Kuhnert