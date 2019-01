Pirna

Die Weihnachtsspende der Städtischen Wohnungsgesellschaft Pirna mbH (WGP) aus dem Jahr 2018 geht an den Verein Famil e.V. im Pirnaer Stadtteil Copitz. Der Verein betreibt das Mehrgenerationenhaus Copitz und zeichnet sich durch eine aktive Sozialarbeit im Stadtteil aus. WGP-Geschäftsführer Jürgen Scheible übergab die Spende am Mittwoch, 23. Januar, an die Vereinsvorsitzende Sabine Born.

Traditionell unterstützt die WGP in der Weihnachtszeit soziale oder kulturelle Initiativen in Pirna.

Von DNN