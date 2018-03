Was ist eine gute Mutter? – Buchvorstellung „MütterBilder“

Radebeul. Welchen Vorurteilen sind Mütter ausgesetzt? Mit diesen Fragen beschäftigt sich am Sonntag, dem 8. April, um 15 Uhr, das Familienzentrum Mehrgenerationenhaus (Altkötzschenbroda 20) in einer Buchvorstellung.

Die Psychotherapeutin Claudia Holst wird in der Veranstaltungs sprechen. Sie sammelte in ihrem Buch „MütterBilder“ Geschichten von besten Freundinnen und von völlig Unbekannten. Geschichten über Geburt, aber auch über Abtreibung, über Kinderreichtum und Kinderlosigkeit, über einen ganz normalen Tag im Leben einer vielfachen Mutter, über Partnerschaft, Beruf, übers Tochtersein, übers Älter werden. Die Autorinnen sind zwischen 19 und 78 Jahre alt.

Geschichten in romanartiger Form oder auch in Gedichtform wurden gesammelt und im Buch zusammengeführt. Am 8. April können alle Interessierten Einblicke in die Welt rund um das Thema Müttern erhalten. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 4€, um Anmeldung wird unter gerhardt@Stadt.Coswig.de gebeten.

Von Carolin Seyffert