Radeberg

Feuerwehrmann Alexander Lehnert (42) hatte Glück: Nach einer Leukämie-Erkrankung konnte er nur durch eine Stammzellspende dauerhaft geheilt werden und der passende Spender konnte gefunden werden. Doch während seiner Behandlung lernte er zahlreiche Patienten kennen, die immer noch auf den passenden Spender warten.

Aufruf zur Aktion

Diese möchte er nun unterstützen und ruft deshalb zur großen Typisierungsaktion am 13. April von 10 bis 18 Uhr in den Kleinwachauer Werkstätten an der Stolpener Straße 12 in Radeberg auf. Die Aktion wird von seinen Feuerwehr-Kameraden und der Stammzellspenderdatei des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost unterstützt. Eine Typisierung ist nur im Alter von 17 bis 55 Jahre möglich.

