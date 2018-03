Wanderweg wird umgeleitet – Baustelle erfordert Umarkierung

Pirna. Der Frühlingsspaziergang auf dem „Gelben Strich“ könnte für alle Wanderlustigen am Wochenende ungewohnte Richtungen einschlagen. Im Zuge der Baumaßnahmen an der Baustelle im Seidewitztal muss der Wanderweg (Gelber Strich), der vom Bahnhof Pirna über Postweg und Oberlindigt über Krebs nach Weesenstein führt, umgeleitet werden. Bis auf Weiteres bleibt dieser Wanderweg in Höhe des hinteren Postweges gesperrt, das teilte die Stadt mit.

Es wird eine Umleitung stadtauswärts ab Postweg/Ecke „An der Seidewitz“ über die Straßen „An der Seidewitz“ und Zehistaer Straße zur Liebstädter Straße und der Straße „An der Schule“ sowie dem „Eulgrund“ und in umgekehrter Richtung markiert.

Von Carolin Seyffert