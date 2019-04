Rathen

Wegen eines Steinschlags darf die Amselfallbaude bei Rathen in diesem Jahr nicht öffnen – auch die Sperrung des Wanderweges an der Baude stand lange im Raum. Nun steht fest: Die beliebte Route vom Hohnsteiner Ortsteil Rathewalde durch den Amselgrund nach Rathen bleibt weiterhin geöffnet. Das teilte das Finanzministerium am Freitag mit.

Lediglich vom 15. bis 18. April wird der Weg kurz gesperrt, um ein Schutzgerüst zu errichten. Die Nationalparkverwaltung wird eine Umleitung ausweisen. Ab Karfreitag, und damit pünktlich zu Beginn der Osterfeiertage, ist der Weg wieder nutzbar.

Die geologischen Untersuchungen der Felswände im Amselgrund dauern weiter an. Dann, so heißt es aus dem Finanzministerium, werde über die Sanierung entschieden.

