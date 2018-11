Borlas

Am 4. November lädt die Grüne Liga Osterzgebirge zu einer Naturkundlichen Wanderung ein. Es geht durch den Rabenauer Grund bis nach Borlas. Treff ist 10 Uhr an der Rabenauer Mühle. Christa Rödig wird die 12-Kilometer-Wanderung führen. Sie ist als Wegewartin vertraut mit der Region und außerdem als sogenannte NATURA-2000-Gebietsbetreuerin aktiv für das europäische Schutzgebiet „Täler von Roter Weißeritz und Oelsabach“. Während der Wanderung ist eine Hofbesichtigung des Bio-Landwirtschaftsunternehmens Welde in Borlas geplant.

Von LML