Pirna

Am Freitag, 16. November, lädt der Verein „Wir für Pirna - Freie Wähler“ um 18 Uhr zur Eröffnung des Bürgertreffs in die Dohnaische Straße 27 ein. Die Wählervereinigung versteht sich als überparteiliche Initiative und möchte mit dieser Auftaktveranstaltung in das Wahljahr 2019 starten. Der Verein, der mittlerweile über 60 Mitglieder zählt, wurde 2017 gegründet und stellt am Freitag seine Ziele im Engagement um die Stadt Pirna vor. „Wir möchten in der Pirnaer Altstadt vor allem Präsenz zeigen und auch mit den Menschen ins Gespräch kommen“, so der Initiator Ralf Thiele.

Von Carolin Seyffert