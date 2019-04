Radebeul

Am Osterwochenende beginnt für die 28. Karl-May-Festtage in Radebeul der Online-Vorverkauf sowie der Vorverkauf in der Tourist-Information und im Karl May Museum Radebeul. Ab Gründonnerstag, 18. April, startet der Online-Vorverkauf, ab Ostersonnabend, 20. April, können die Tickets an allen Radebeuler Vorverkaufsstellen erworben werden.

Die diesjährigen Festtage finden vom 31. Mai bis 2. Juni statt und stehen unter dem Motto „Winnetou – Häuptling der Apachen“. Mit dem Titel widmet sich die Veranstaltung in diesem Jahr Karl Mays legendärem Romanhelden Winnetou. Erstmalig begrüßt Radebeul Mescalero Apachen, die in der Fantasiewelt des Abenteuerschriftstellers von Winnetou angeführt werden und zu den Festtagen die wahren Geschichten ihrer großen Häuptlinge erzählen.

Die Eintrittspreise im Vorverkauf liegen für den Samstag bei 7 Euro für Erwachsene, 3,50 Euro ermäßigt und 15 Euro für Familien. Am Sonntag kostet der Eintritt im Vorverkauf 5 Euro für Erwachsene, 2,50 Euro ermäßigt und 11 Euro für Familien. Wochenendtickets sind für 10 Euro, ermäßigt zu 5 Euro und für Familien zu 22 Euro ausschließlich im Vorverkauf erhältlich. Alle Preise zuzüglich Vorverkaufsgebühr, außer im Karl May Museum und in der Tourist-Information Radebeul.

Tickets unter www.karl-may-fest.de.

Von as