Radebeul

Die Serkowitzer Straße in Radebeul ist in der kommenden Woche voll gesperrt. Nach jetzigem Planungsstand gibt es in der Zeit vom 4. bis 8. März dieses Jahres im Bereich des Brunnenplatzes für Fahrzeuge kein durchkommen mehr. Schon jetzt steht für den Verkehr nur eine Fahrbahn zur Verfügung. Grund sind Leitungsarbeiten. Diese stehen noch nicht im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Platzes, sondern dienen der Erschließung eines Neubaus.

Im Laufe dieses Jahres möchte die Stadt den Brunnenplatz aufhübschen. Er soll seinem amen entsprechend einen Brunnen sowie einen Baum mit einer Bank um seinen Stamm erhalten.

Von S.K.