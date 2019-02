Radebeul

Eine neue offensive zum Breitbandausbau möchte die Stadt Radebeul zusammen mit seinen drei Nachbarkommunen Coswig, Weinböhla und Moritzburg starten. Der Stadtrat votierte auf seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig zum Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen den beiden Städten sowie mit den zwei Gemeinden. Ziel ist es, die unterversorgten Gebiete ans schnelle Internet anzuschließen.

Generell ist festzuhalten, dass die Lößnitzstadt mit leistungsfähigen Internetanschlüssen gut ausgestattet ist. Über 90 Prozent der Haushalte verfügen über mindestens 30 Megabit pro Sekunde. Aber es gibt laut Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos) allerdings noch um die 100 bis 115 Haushalte, deren Mitglieder mit weit geringerer Downloadgeschwindigkeit im weltweiten Netz surfen. Und diese „weißen Flecke“ sollen auf der Stadtkarte verschwinden.

Wo die unterversorgten Gebiete sich im Stadtgebiet befinden, darf Müller nicht konkret benennen. Aber der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit den Nachbarkommunen legt nahe, dass sie nicht an der Stadtgrenze zu Dresden, sondern eher zu Coswig und Moritzburg zu finden sind. Und ein Blick in den Breitbandatlas des Bundeswirtschafts- und -verkehrsministeriums zeigt, dass vor allem Häuser in Lindenau, Zitzschewig und im Lößnitzgrund schnellere Breitbandkabel benötigen.

Die für den Ausbau notwendigen Mittel hofft die Lößnitzstadt aus entsprechenden Fördertöpfen des Bundes und Landes wie der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ und der Richtlinie Digitale Offensive Sachsen – RL DiOS – zu bekommen. Aufgrund der geringen Zahl an „weißen Flecken“ sind die Chancen auf eine Förderung für die Lößnitzstadt gering, wenn sie allein einen Antrag stellen würde. Da die Situation in Coswig, Weinböhla und Moritzburg ähnlich ist, wollen die Kommunen durch die Zusammenarbeit ihre Förderchancen erhöhen. Zudem hoffen sie auf eine finanzielle Beteiligung durch den Landkreis Meißen.

Unter Federführung der Lößnitzstadt wird eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um zu ermitteln, wo genau die unterversorgten Grundstücke liegen. Diese Studie wiederum ist Voraussetzung für Förderanträge. Bei der Untersuchung nehmen die vier Kommunen nicht nur Wohnhäuser in den Blick, sondern legen ein besonderes Augenmerk auch auf ihre Schulen sowie Gewerbebetriebe und medizinische Einrichtungen. „Wir wollen schauen, wo noch Bedarf zum Nachrüsten besteht“, so Müller, damit auch diese hochleistungsfähige Breitbandanschlüsse bekommen, wenn sie noch fehlen sollten. Ziel ist es, mit dem Ausbau in 2020 oder 2021 zu beginnen.

Von Silvio Kuhnert