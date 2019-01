Pirna

Die „ Bürgerinitiative Oberelbe“ hat bereits rund 80 Prozent der notwendigen Unterschriften für einen Bürgerentscheid zum Industriepark Oberelbe (IPO) in Pirna gesammelt. Das teilt die Arbeitsgruppe Pirna der Initiative auf DNN-Anfrage mit.

Laut Pirnas Hauptsatzung müssen fünf Prozent der wahlberechtigten Einwohner das Begehren unterzeichnen, damit ein Bürgerentscheid durchgeführt werden kann – also knapp 2000 von 39 000. Dafür ist in der Regel ein Jahr Zeit. In den ersten vier Monaten der Aktion hat die Initiative etwa 1600 Unterschriften sammeln können. Zwar sei die Gültigkeit der Stimmen noch nicht vollständig geprüft. „Wir sind dennoch überwältigt von den Reaktionen. Jeder redet über den IPO, endlich ist ein Stadtgespräch entstanden“, freut sich André Liebscher, Initiator des Bürgerbegehrens. Auch in den Kommunen Dohna und Heidenau laufe die Unterschriftenaktion auf Hochtouren.

Der Industriepark Oberelbe sorgte in jüngster Vergangenheit für reichlich Zündstoff, vor allem in Pirna. Im September hat die „ Bürgerinitiative Oberelbe“ eine Unterschriftensammlung gestartet, um einen Bürgerentscheid herbeizuführen (DNN berichteten). „Wir sind nicht gegen den IPO“, betont Liebscher, „wir wollen nur, dass die Bürger bei einem Projekt dieses Ausmaßes mitbestimmen können. Man hätte die Einwohner eigentlich vorher fragen sollen, ob sie den IPO überhaupt wollen.“

Die Stadtverwaltung Pirna stellt derweil die Gültigkeit des Bürgerbegehrens infrage. Nach einer juristischen Prüfung wurde die Aktion für unzulässig befunden. Dadurch lässt sich Liebscher jedoch nicht beeindrucken: „Wir machen unbeirrt weiter.“

Der Industriepark Oberelbe ist ein Projekt der Kommunen Pirna, Heidenau und Dohna. Der Gewerbepark soll entlang des Autobahnzubringers Pirna entstehen und eine Gewerbefläche von 140 Hektar umfassen. Die Erschließung soll etwa 110 Millionen Euro kosten.

Von Junes Semmoudi