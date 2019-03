Wachau

Seit knapp zwanzig Jahren versucht die Gemeinde Wachau das Barockschloss an den Mann zu bringen. Nun aber steht Bürgermeister Veit Künzelmann ( CDU) mit dem Rücken zur Wand und ist gezwungen, Nägel mit Köpfen zu machen. Grund: Bedingt durch rückläufige Steuereinnahmen und fehlender Reserven in der Gemeindekasse steckt die Gemeinde in einer finanziellen Krise. Auf Veranlassung der Kommunalaufsicht muss Wachau deshalb ein Haushaltsstrukturkonzept umsetzen. Für die Bürger sind zum Jahresanfang bereits Steuern und Gebühren deftig gestiegen. Um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern, ist zusätzlich die Aufnahme millionenschwerer Kredite notwendig. Auch die Veräußerung des Wachauer Barockschlosses ist Bestandteil der Haushaltssanierung. Denn allein die Unterhaltung des ungenutzten Anwesens kostet jährlich einen fünfstelligen Betrag.

Unendliche Geschichte um Schlossverkauf

Allerdings hat die Wachauer Gemeindeverwaltung in der Vergangenheit in Sachen Schlossverkauf kein Geschick bewiesen. Als finanzieller Flop erwies sich der 2002 erfolgte Verkauf an einen Dresdner Arzt. Dessen Investitionsversprechen, von einem Wellnesshotel war die Rede, schenkte man blindlings Glauben und verhökerte das Schloss samt dazugehörigen 21500 Quadratmeter großen Park für einen symbolischen Preis. Daraufhin forderte der Freistaat Sachsen von Wachau einen Teil der Fördergelder zurück, welche in den Jahren zuvor für die Außen- und Dachsanierung geflossen sind. Um die Rückzahlung von 266 354 Euro plus Zinsen zu vermeiden, wurde der Verkauf 2008 wieder rückgängig gemacht. Allerdings kostete der damit verbundene Rechtsstreit der Kommune letztendlich einen mittleren fünfstelligen Betrag (DNN berichteten).

In den Folgejahren gab es rund ein Dutzend Kaufinteressenten. In den meisten Fällen ließen sich die Bauabsichten nicht mit den Vorstellungen der Denkmalschützer unter einen Hut bringen. Relativ weit gediehen waren die Verhandlungen 2016 mit einem Arnsdorfer Immobilienunternehmer. Dessen „Fünf-Säulen-Konzept“ beinhaltete die Vermietung von Wohnraum im Dachgeschoss und in der zweiten Etage. Die Herrschaftsetage war für Konferenzen, Feierlichkeiten, Events und Konzerte eingeplant. Im Erdgeschoss sollten Gastronomie, Praxen und Büroräume einziehen. Bis auf die Mietwohnungen, so der damalige Interessent, wären so weite Teile des Schlosses, insbesondere alle historisch wertvollen Räume, weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich gewesen.

Der Verkauf scheiterte kurz vor der Zielinie, weil im Gemeinderat Zweifel aufkamen. Einer der Knackpunkte war neben der Finanzierbarkeit auch das Nutzungskonzept. Ein Teil der Gemeinderäte favorisierte eine museale Nutzung des Schlosses.

Neuer Anlauf vorerst ausgebremst

Als nächsten Schritt schaltete die Gemeinde daraufhin einen Immobilienmakler ein. Über den so gefundenen Kaufinteressenten und seine Absichten wurde bislang nur hinter verschlossenen Türen gesprochen. Dem Vernehmen nach soll das zwischen 1730 und 1745 erbaute Gebäude künftig zu Wohnzwecken genutzt werden. Doch ob der Verkauf wirklich über die Bühne geht, wird sich frühestens im Mai dieses Jahres zeigen. Denn erneut ist es jüngst nicht zum Ratsbeschluss gekommen. So muss die Gemeinde auf Anraten der Kommunalaufsicht aus formellen Gründen das Anwesen nochmals öffentlich zum Verkauf ausschreiben. Sicher ist: Es sind mehrere Millionen Euro notwendig, um das Schloss wieder nutzbar zu machen.

Von Werner Peters