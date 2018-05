Radeberg

Bei einer Messerstecherei auf einem Spielplatz an der Schwabacher Allee in Radeberg ist am späten Dienstagabend ein 43-Jähriger verletzt worden. Dem Angriff war eine Rangelei zwischen zwei Männern vorausgegangen, bis einer von ihnen schließlich sein Messer zückte. Die beiden hätten vor dem Vorfall zunächst noch gemeinsam auf einer Bank gesessen und Alkohol getrunken, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der niedergestochene Mann musste anschließend in einer Klinik behandelt werden. Lebensgefahr bestehe aber nicht, so die Beamten.

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Beamten setzen dabei auch auf die Hinweise von Zeugen des Vorfalls. Wer das Geschehen gesehen hat oder sogar weiß, wer zugestochen hat, wird gebeten, sich in einer Polizeidienststelle oder telefonisch unter der Rufnummer 03578 3520 bei den Ermittlern zu melden.

Von seko