Umstrittene Südstaaten-Flagge wird von Karl-May-Festtagen nicht verbannt

Radebeul. Die 27. Karl-May-Festtage werfen ihre Schatten voraus. Vom 11. bis 13. Mai können Radebeuler und ihre Gäste auf dem Festgelände im Lößnitzgrund wieder den Wilden Westen live erleben. Rund 30000 Besucher werden zu dem Fest am Wochenende nach Himmelfahrt erwarten. Der Ticket-Online-Vorverkauf ist gestartet. Die Festtage stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Helden, Träumer, Vagabunden“.

Beim Programm befinden sich die Mitarbeiter des Kulturamtes der Lößnitzstadt, welche die Veranstaltung organisieren, derzeit in der Feinplanung. Die Besucher können sich aber auf bewährte Programmpunkte einstellen. „In den Westerncamps bekommen sie wieder einen hautnahen Einblick in das Amerika des 19. Jahrhunderts“, berichtet Kulturamtssprecherin Ina Dorn. Native Americans, also echte Indianer, führen wieder traditionelle Tänze auf. So haben die Oneida Indian Nation aus den Vereinigten Staaten und Tsimshian-Indianer von der Nordwestküste Kanadas ihr Kommen zugesagt.

Die Konförderierten-Flagge war nie die Nationalfahne der Südstaaten. Quelle: Wikipedia

Auf den Karl-May-Festtagen war in der Vergangenheit wiederholt die Südstaaten-Flagge zu sehen. Andere gebräuchliche Namen sind „Southern Cross“ (Kreuz des Südens), Konförderierten-Flagge Rebellenflagge oder Dixie-Flagge. Ihr Gebrauch ist in den USA sehr umstritten. So hat beispielsweise der Ku-Klux-Klan diese Fahne seit seiner Gründung 1865 als eines seiner Symbole im „Kampf gegen Neger und Juden“ verehrt und verbreitet. In einigen Ku-Klux-Klan-Verbänden genießt sie eine ähnliche Verehrung wie die Hakenkreuzfahne. Das Zeigen dieser Flagge wird in den Vereinigten Staaten nicht erst, aber vor allem nach dem Massaker von Charleston im Jahr 2015 heftig diskutiert.

Ein 21-jährige weißer US-Bürger verübte am 17. Juni 2015 ein rassistisches Hassverbrechern. Er erschoss neun Afroamerikaner während einer Bibelstunde. Vor seiner Tat hatte er wiederholt auf Fotos mit der Konförderierten-Flagge posiert. Diese Fahne wird von Neo-Nazis und ausländerfeindlichen Gruppen nicht nur in den USA immer wieder verwendet. Auf die Problematik mit der Flagge machte die Wissenschaftlerin Dr. Dana Weber von der Florida State University in einem Schreiben die Lößnitzstadt aufmerksam.

Allgemein hat sich die Konförderierten-Flagge als Symbol für den amerikanischen Süden etabliert. Fakt allerdings ist, dass sie nie eine offizielle Nationalfahne der Konförderierten Staaten von Amerika während des Sezessionskrieges von 1861 bis 1865, sondern die Kriegsflagge der Army of Northern Virginia war. Vor der Tatsache ihrer wiederholten Verwendung in rassistischen Kontexten stand das Radebeuler Kulturamt vor die Frage, wie sie mit diesem Symbol umgehen soll. „Wir können die Flagge nicht verbieten“, teilt Dorn mit. Sie zu zeigen, sei in Deutschland kein Straftatbestand. Die Westernvereine verwendeten sie in den historischen Camps auch nicht aus rassistischen Motiven, sondern um ein Gesamtbild von Amerika des 19. Jahrhunderts darzustellen. Sie hissen auch immer die Nordstaatenfahne. Das Kulturamt wird mit den Vereinen über den Umgang mit diesem sensiblen Thema weiter beraten. Verbannt wird die Südstaatenflagge vom Festgelände nicht.

Tickets für die Karl-May-Festtage gibt es unter www.karl-may-fest.de zum günstigen Vorverkaufspreis. Wochenendtickets, die zum Eintritt an allen Veranstaltungstagen berechtigen, sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich.

Von Silvio Kuhnert