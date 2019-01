Radebeul

Das Karl-May-Museum in Radebeul zählte im vergangenen Jahr 47845 Besucher – ein Rückgang von über 9000 im Vergleich zu 2017. Damals kamen 57010 Gäste in die „Villa Shatterhand“ und „Villa Bärenfett“. Für den Besucherrückgang gibt es laut Museumsdirektor Christian Wacker mehrere Gründe. Zum einen lag es am schönen Wetter im vergangenen Sommer. Bei Sonnenschein und Temperaturen um und über 30 Grad Celsius steht ein Museumsbesuch nicht oben auf der Liste der Optionen zur Freizeitgestaltung. Andererseits wächst das touristische Angebot in und um Dresden stetig.

2017 stellte mit einem Zuwachs von über 4000 Besuchern gegenüber 2016 des Weiteren ein Ausnahmejahr dar. Damals brachte der Winnetou-Dreiteiler, der im Weihnachtsprogramm des TV-Senders RTL vor zwei Jahren lief, Karl May wieder ins Gespräch und animierte den ein oder anderen zu einem Ausflug nach Radebeul.

Generell festzuhalten ist, dass die Besucherzahlen rückläufig sind. Das ist auch der Hauptgrund, warum die jetzige Ausstellung überarbeitet und durch einen Neubau an der Meißner Straße erweitert werden soll. Die Pläne für dieses Vorhaben nehmen immer mehr Gestalt an. Das Museumskonzept steht.

„Im Neubau muss der Zugang zu Karl May geschaffen werden“, sagt Wacker. Damit meint er nicht nur, dass das künftige Gebäude den neuen Besuchereingang darstellt, sondern dass man die Gäste mit dem wohl berühmtesten Sohn der Lößnitzstadt in Berührung bringen muss, die ihn nicht mehr über die Lektüre seiner Abenteuerromane kennen. Wie Umfragen des Museums ergaben, verbinden mit ihm die Generation der heute 30-Jährigen den Film „Der Schuh des Manitu“ von Bully Herbig. Für ältere Jahrgänge sind es die Leinwandindianer Pierre Brice und Gojko Mitic. Und mit der Rezeptionsgeschichte Karl Mays wird künftig der Museumrundgang beginnen. Der Besucher betritt eine Schleuse, wo er eine Multimediashow geboten bekommt. „In ihr werden sich alle wiederfinden, die die neuen und alten Filme kennen“, so Wacker. Über viele erlebnisorientierte Elemente tasten sich die Museumsbesucher immer weiter an Karl May heran, an seine anderen Ichs wie Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi sowie den Inspirationsquellen für seine Abenteuergeschichten. Zudem gibt es dort rund 300 Quadratmeter für Sonderausstellungen.

„In der Villa Shatterhand werden wir alles unterbringen, was mit Mays Leben und Werk zu tun hat“, so Wacker. Die vorhandenen Ausstellungsräume wie Bibliothek oder Arbeitszimmer werden aufgefrischt und erneuert. Es kommen Themen zur Stadtgeschichte und der Gesellschaft, in der May damals in Radebeul lebte, hinzu. Die „Villa Bärenfett“ wird künftig weiterhin die Indianerausstellung beherbergen. Aus der Perspektive europäischer Siedler wird die Geschichte der Indianer Nordamerikas neu erzählt.

Rund zehn Millionen Euro wird die Erweiterung und Neugestaltung des Karl-May-Museums nach jetziger Schätzung kosten. 2021 sollen die Bauarbeiten beginnen. Nach rund 18-monatiger Bauzeit hofft Wacker im Jahr 2023 die Neueröffnung feiern zu können.

Von Silvio Kuhnert