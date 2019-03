Sächsische Schweiz

Am Wochenende ist in der Sächsischen Schweiz eine Luftrettung mit dem Hubschrauber geübt worden. Am Freitag und Samstag trainierten insgesamt 50 Personen in 12 Flugstunden für den Notfall. Mit beteiligt waren Hubschrauberbesatzung, Notärzte und die Bergwacht Sachsen. Durch ihre spezielle Topographie stellt die Gebirgsregion Sächsische Schweiz besonders hohe Anforderungen an die Rettungsmannschaft.

„Nur Training gewährleistet sicheres Handeln“, so Sebastian Schneider von DRF Luftrettung Bautzen. Er ist der Ausbildungsleiter an der Rettungswinde. Durch standardisierte Verfahren kann eine hohe Sicherheit gewährleistet werden und Menschen in Notlagen können dann schnell und effektiv der medizinischen Versorgung zugeführt werden. „Dabei gilt immer der Slogan: Safety first“, betont Sebastian Schneider.

Es wurden Verfahren zur Rettung von Verunglückten in schwierigem Gelände unter realen Bedingungen trainiert. Das unwegsame, blockige Gelände im Gebirge erfordert professionelle Zusammenarbeit. Die Bergung muss oftmals zwischen engen Felswänden erfolgen. Schneider lobt die Leistungen der Bergwachtleute und betont den hohen Wert ihres Ehrenamtes.

Von fg