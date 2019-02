Moritzburg

Über 3200 Personen haben die Petition zum Radweg an der S81 zwischen Dresden und Weinböhla bislang unterschrieben. Das geht aus den Informationen der Online-Plattform „ openPetition“ hervor. Noch drei Tage werden Stimmen gesammelt, die Petition soll dann spätestens im März im Landtag übergeben werden. Die Gemeinde Moritzburg veranstaltet überdies am Donnerstag, 14. Februar, um 19 Uhr, einen Infoabend zum Thema Radweg an der S81, im Roten Haus, Dorfstraße 3.

Anwohner und Nutzer der Straße fordern den Bau eines sicheren und von der Straße getrennten Radweges zwischen Dresden und Weinböhla. Auslöser war der tödliche Unfall des Dresdner Schulverwaltungsamtes, Falk Schmidtgen. Ein Kleintransporter hatte Schmidtgen auf der S 81 zwischen Auer und Friedewald im Dunkeln gerammt (DNN berichteten). Der 54-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Von DNN