Neukirch

Auf der Strecke Dresden-Zittau ist am frühen Montagmorgen ein Zug der Trilex Länderbahn frontal mit einem Baum kollidiert. Der Zugführer und eine Mitarbeiterin wurden leicht verletzt, Fahrgäste kamen nicht zu Schaden, teilte das Unternehmen mit. Die Strecke bleibt bis gegen 10 Uhr gesperrt, der Ersatzverkehr läuft über Busse. Die Passagiere aus dem betroffenen Zug gelangten mit Taxis an ihr Ziel.

Das Fahrzeug wurde beim Zusammenstoß schwer beschädigt. Quelle: Länderbahn

Der Triebfahrzeugführer hatte das Hindernis gegen 5 Uhr bemerkt und eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Dann brachte er sich vor dem Zusammenstoß im Gang in Sicherheit. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt und wird in die Werkstatt in Görlitz geschleppt.

Immer wieder hat die Länderbahn mit Behinderungen und Beschädigungen durch Bäume zu kämpfen. Der Verkehrsverbund Oberelbe sieht die Schuld bei der für Streckenpflege verantwortlichen Deutsche Bahn. Die wiederum gab an, alles nach Vorschrift zu erledigen.

Von fkä