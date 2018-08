Meißen

An der Großenhainer Straße in Meißen ist am Mittwochnachmittag ein toter Radfahrer gefunden worden. Der 69-Jährige hatte leblos am Straßenrand gelegen, der herbeigeeilte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nun ermittelt die Polizei zur Todesursache. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es bisher aber nicht, heißt es. Dennoch bitten die Beamten mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0351/ 483 22 33 zu melden.

Von seko