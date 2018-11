Königstein

Für den Weihnachtsmarkt auf der Festung Königstein startet an diesem Dienstag der Online-Ticketverkauf. An allen vier Adventswochenenden verwandelt sich das Felsplateau jeweils Sonnabend und Sonntag von 11 bis 19 Uhr in eine romantische Weihnachtswelt. Die Eintrittskarten zum Ausdrucken sind im Online-Shop unter festung-koenigstein.ticketfritz.de erhältlich. „Familien können das Ticket in diesem Jahr erstmals auch als Fahrkarte für den öffentlichen Personennahverkehr des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) nutzen. Es ist im gesamten Verbundraum am Tag des Weihnachtsmarktbesuches gültig“, teilte die Festung mit.

Ebenfalls erstmals in diesem Jahr kommen Pendelbusse der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz (OVPS) zwischen Stadt und Festung zum Einsatz. An den Adventswochenenden pendeln die Busse der Linie 241 von 10 bis 19.30 Uhr zwischen dem Reißigerplatz in Königstein und dem Parkhaus am Fuß der Festung im Halbstundentakt. Außerdem verkehrt wie gewohnt der „Festungsexpress“ von Frank Nuhn Freizeit und Tourismus. Familien mit Kombi-Ticket können diesen zu stark ermäßigten Preisen nutzen.

Von S.K.