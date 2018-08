Freital

Ein Stück über Freital mit Freitalern als Darsteller möchte die Bürgerbühne des Staatsschauspiels Dresden gemeinsam mit der Stadt entwickeln. „Früher war alles – Geschichten von Träumen und Abwicklungen aus Freital“ lautet der Arbeitstitel dieses Theaterprojektes. Für den 9. März 2019 ist die Uraufführung im Kleinen Haus des Staatsschauspiels in Dresden geplant. Interessierte Freitaler, die daran mitwirken möchten, können sich jetzt bei den Theatermachern melden.

„Wer bestimmt das Bild einer Stadt? Ist es nur eine kleine Gruppe oder sind es die Bürger selbst?“, fragt Staatsschauspielintendant Joachim Klement. Für das Projekt „Früher war alles“ werde der in Sachsen geborene Dramatiker Dirk Laucke durch Gespräche, Begegnungen und Recherche vor Ort in seinem Stücktext verschiedene Standpunkte und Erzählungen zusammenführen. „Vielschichtige Perspektiven auf die Geschichte der Stadt und auf die individuellen Biografien ihrer Bewohner und Bewohnerinnen sind die Grundlage des Theaterstücks, bei dem Jan Gehler Regie führt, und bei dem Bürger selbst auf der Bühne stehen“, erläutert Klement das Konzept des Projektes.

Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) hofft, dass sich Freitaler begeistern lassen und mitmachen – so dass am Ende ein differenziertes Stimmungs- und Meinungsbild entstehen kann. „Einseitige und auf Einzelmeinungen reduzierte Sichtweisen bringen uns nicht weiter. Ich wünsche mir stattdessen eine möglichst breite, gern auch gesellschaftskritische und frei von Meinungsängsten geführte Auseinandersetzung mit unserer Stadt, ihrer Geschichte, ihren Eigen- und Besonderheiten und ihren Einwohnern. Ich bin mir sicher dass es viel zu erzählen und auszusprechen gibt“, so Stadtoberhaupt.

Für die Realisierung des Theaterprojekts sucht die Bürgerbühne Menschen aller Generationen, die in Freital wohnen und Lust haben, in dem Stück über ihre Stadt mitzuwirken. Ein Infotreffen findet an diesem Freitag um 18 Uhr im Kulturhaus Freital, Lutherstraße 2, statt. Ein weiteres Informationstreffen gibt es am 23. Oktober um 18 Uhr im Kleinen Haus in Dresden, Glacisstraße 28. Geprobt wird im November dieses sowie von Januar bis März nächsten Jahres. Es sind keine Theatervorkenntnisse oder Schauspielerfahrungen erforderlich. Um eine Anmeldungen zum Infotreffen wird unter buergerbuehne@staatsschauspiel-dresden.de gebeten.

Von Silvio Kuhnert