Bad Schandau

Die Bewirtung auf dem Großen Winterberg ist für die Saison 2019 gesichert. Das teilte das Sächsische Finanzministerium am Freitag mit. Der Unternehmer und Gastronom Sven-Erik Hitzer wird am Karfreitag, 19. April, an der historischen Bergwirtschaft eine Einkehr mit Getränken und Imbiss eröffnen.

Unternehmer Sven-Erik Hitzer wird die Bewirtung auf dem Großen Winterberg übernehmen. Quelle: Junes Semmoudi

Im Herbst 2017 musste das traditionsreiche Restaurant schließen, weil die Betriebserlaubnis der Kläranlage erloschen war. Bis vergangenen Herbst hatte der Pächter noch einen Imbiss auf dem Großen Winterberg betrieben, im Winter folgte dann die Insolvenz.

Das aktuelle Imbiss-Angebot ist nur eine Interimslösung. Spätestens bis Juni will der Tourismusverband Sächsische Schweiz aber eine Studie erstellen, die aufzeigen soll, wie eine langfristige Bewirtung auf dem Großen Winterberg aussehen könnte.

Von DNN