Die sächsische Gebietsweinprämierung steht seit Jahren in der Kritik vieler Winzer, aber selbst von Prüfern. So gab es immer wieder Vorwürfe, die großen Weingüter würden sich absprechen und die Medaillen zuschanzen. Deswegen gibt es in diesem Jahr zahlreiche Neuerungen bei der Prüfung.