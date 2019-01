Freital

Sternsinger haben auch in diesem Jahr die Freitaler Stadtverwaltung besucht. Die Kinder der katholischen Kirche St. Joachim in Freital beteiligen sich damit an dem alten Brauch zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag am Sonntag, 6. Januar. Sie bringen einerseits den Segen in die Häuser und machen dies mit den Kreidezeichen 20*C+M+B*19 über der Eingangstür deutlich (als Abkürzung der lateinischen Worte „Christus mansionem benedicat“ = „Christus segne dieses Haus“). Andererseits sammeln die Kinder – passend gekleidet in Mantel und Krone bzw. als Sternenträger – Geld für wohltätige Zwecke. Das zentrale Motto dafür lautet in diesem Jahr: „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!“.

„Das Kreidezeichen über der Tür sollte uns auch Mahnung und Erinnerung sein, dass es vielen Menschen auf der Welt nicht so gut geht wie uns in Freital, Deutschland oder Europa“, so Oberbürgermeister Uwe Rumberg, der sich bei den Sternensingern für den Besuch bedankte.

Am Sonnabend, 5. Januar, und am Sonntag, 6. Januar, singen die neun bis 15-jährigen Kinder aus Freital und Umgebung dann bei den Familien aus der Kirchgemeinde, Johannisstraße 2.

Von Carolin Seyffert