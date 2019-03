Steffen Richter schmückt seit einem Jahrzehnt den Kreisverkehr in Reichenberg zu Ostern

Umland Der Eiermann - Steffen Richter schmückt seit einem Jahrzehnt den Kreisverkehr in Reichenberg zu Ostern Rund 250 Ostereier schmücken jedes Jahr die Blutpflaume im Kreisverkehr in Reichenberg. Verantwortlich dafür: Steffen Richter aus Boxdorf.

am 28.03.19 in Reichenberg : Steffen Richter (68) aus Boxdorf schmückt , wie seit ca. 10 Jahren jährlich zu Ostern, die Blutpflaume im Kreisverkehr in Reichenberg mit 250 Ostereiern. Ganz zu seinem und der Betrachter Vergnügen. Quelle: Dietrich Flechtner