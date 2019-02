Radebeul

Unter dem Titel „Das Blau liegt im Detail“ zeigt die Stadtgalerie Radebeul ab kommenden Sonntag Arbeiten von Johanna Mittag. In der Einzelschau sind 33 Bilder der Radebeuler Musikerin und Malerin vereint. Darunter sind großformatige abstrakte Werke in Öl auf Leinwand sowie kleinere in Pastell. „Blau taucht in meinen Arbeiten immer wieder auf“, sagt die Künstlerin. Die Farbe symbolisiert für sie Freiheit und Weite.

Johanna Mittag ist Absolventin der Musikhochschule Dresden. Als Violinistin ist sie seit 1984 Mitglied der Sächsischen Staatskapelle Dresden und seit 1989 Mitglied des Ensembles der „Virtuosi Saxoniae“. Neben der Musik gehört die bildende Kunst zu ihrer Passion. Seit nunmehr fast 30 Jahren sucht sie neben ihren musikalischen Aktivitäten nach neuen künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten auf dem Gebiet der Malerei und Grafik.

„2006 kam es zur ersten aktiven Auseinandersetzung mit freier Musik und Improvisation und 2009 orientierte sie sich künstlerisch neu, mit dem Wandel von der gegenständlichen Malerei zur Abstraktion“, informiert Alexander Lange, der seit Beginn dieses Monats die Stadtgalerie leitet. Es ist die erste Ausstellung unter seiner Regie.

In der Radebeuler Kunstszene ist Mittag keine Unbekannte. Bereits über 20 Jahre nimmt sie regelmäßige am Grafikmarkt teil. In der Stadtgalerie war sie wiederholt in Gemeinschaftsausstellungen präsent. Ihre erste Personalausstellung am Dorfanger, Altkötzschenbroda 21, konzentriert sich nun ausschließlich auf abstrakte Arbeiten aus der jüngsten Zeit ihres Schaffens.

Am Freitag, 22. Februar um 19.30 wird die Ausstellung mit einer Vernissage eröffnet. Die Laudatio hält die Dresdener Kunsthistorikerin Dr. Jördis Lademann. Musikalisch wird der Abend von Kazumi Hashimoto aus Görlitz an der Harfe begleitet.

Ab 24. Februar bis 14. April 2019; Öffnungszeiten: Di., Mi., Do. u. So. 14-18 Uhr; Der Eintritt ist frei.

Von Silvio Kuhnert