Meißen

Pünktlich zum neuen Jahr ist die Renovierung der Meißner Stadtbibliothek abgeschlossen. Am 3. Januar öffnen 12 Uhr die Ausleihe und der Lesesaal in den Räumen am Kleinmarkt 5. Über vier Monate hatten Arbeiter Böden und Wände neu gestaltet, neue Regale eingeräumt und die Elektrik überarbeitet. Bis 5. Januar können sich Kinder mit selbstgemalten Bildern am Schaufenstergestaltungswettbewerb der Kinderbibliothek beteiligen.

Von tg