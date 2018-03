Stadt Meißen verschiebt Lift-Umbau in den Herbst

Meissen. Erneut muss die Stadt Meißen den Umbau des Panorama-Aufzuges am Berg der Albrechtsburg verschieben. Nicht in diesem Monat, sondern erst im Oktober dieses Jahres werden die Arbeiten beginnen, die den Lift pannenfrei machen sollen. „Die Gründe sind sowohl technischer als auch ablauforganisatorischer Art“, teilte die Stadt mit. Weil die beauftragte Firma zum einen von einer Krankheitswelle heimgesucht wurde und zum anderen der Aufbau einer für die Umbauarbeiten notwendigen Wartungsplattform, eine Art Gerüst, an den hinteren Teilen des Aufzuges an der Bergstation eine technisch besondere Herausforderung darstellt, bat der Spezialbetrieb für Aufzugsanlagen um einen Aufschub um einen Monat. Damit wären der baubedingte wochenlange Ausfall des Liftes immer mehr in die touristische Hauptsaison gerückt. Um dies zu umgehen, wurde der Baubeginn jetzt auf den 8. Oktober gelegt. Erst sollte der Umbau in diesem Winter erfolgen. Wegen Lieferengpässe wurde er zunächst in dieses Frühjahr verschoben.

Von S.K.