Niederau

Ab kommenden Montag ist die Staatsstraße 80 zwischen Meißner Straße und Grabenweg in Niederau für den Verkehr voll gesperrt. Am 1. April beginnt die Fahrbahnerneuerung auf dem rund 700 Meter langen Abschnitt, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Mitte Juni 2019 abgeschlossen sein. Sie erfolgen in zwei Bauabschnitten. Rund 467000 Euro betragen die Baukosten.

Eine Umleitung für Fahrzeuge mit einer tatsächlichen Höhe über drei Meter erfolgt in beiden Richtungen über Gröbern, S 177, Buschhaus, S 81, Auer, S 80 und Weinböhla. Kleinere Fahrzeuge und der Busverkehr werden über die Weinböhlaer Straße geleitet.

Von S.K.